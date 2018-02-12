Nissan March Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 300 тыс. км Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Марча, коробка и двигатель в порядке, музыка, ГУР, электростеклоподъемники, кондер, электропривод зеркал, практически новая резина, новое лобовое. Печка греет. Салон и кузов в хорошем состоянии, хорошая машина для начинающего водитель, торг минимальный на бензин. Есть чеки ходовка и масло недавно менялась.