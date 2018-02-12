Nissan March
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Марча, коробка и двигатель в порядке, музыка, ГУР, электростеклоподъемники, кондер, электропривод зеркал, практически новая резина, новое лобовое. Печка греет. Салон и кузов в хорошем состоянии, хорошая машина для начинающего водитель, торг минимальный на бензин. Есть чеки ходовка и масло недавно менялась.
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