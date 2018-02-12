Nissan March

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Марча, коробка и двигатель в порядке, музыка, ГУР, электростеклоподъемники, кондер, электропривод зеркал, практически новая резина, новое лобовое. Печка греет. Салон и кузов в хорошем состоянии, хорошая машина для начинающего водитель, торг минимальный на бензин. Есть чеки ходовка и масло недавно менялась.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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