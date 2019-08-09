Nissan Liberty
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 178 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
ПТС оригинал , два хозяина , пробег оригинал . Движок шепчет , коробка идеал , по кузову ни одной ржавчинки , салон прекрасный . На сиденьях , на фото , кажутся темные пятна , это тень , сиденья чистые . Машина эксплуатировалась мало , т. к. было небольшое ДТП , долгое время стояла , поэтому такой пробег . Сделано все хорошо , поврежденные детали менялись на контрактные , крашена не идеально , но хорошо . Резина новая , расходники заменены , также заменил подшипники в натяжном ролики , генераторе и компрессоре кондиционера , свечи новые , масло в двигателе и фильтра - новые , в коробке менять не стал , масло чистое , уровень на месте , коробка работает как новая . Немного требует внимание ходовка , но можно и так кататься . С документами все в порядке , нет никаких ограничений , могу присутствовать в ГАИ . Торга практически нет , цену ставлю адекватную , уже со всеми скидками . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять .
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