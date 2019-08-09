Nissan Liberty Дата публикации: 9.08.19 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 170 тыс. км Цена: 178 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , два хозяина , пробег оригинал . Движок шепчет , коробка идеал , по кузову ни одной ржавчинки , салон прекрасный . На сиденьях , на фото , кажутся темные пятна , это тень , сиденья чистые . Машина эксплуатировалась мало , т. к. было небольшое ДТП , долгое время стояла , поэтому такой пробег . Сделано все хорошо , поврежденные детали менялись на контрактные , крашена не идеально , но хорошо . Резина новая , расходники заменены , также заменил подшипники в натяжном ролики , генераторе и компрессоре кондиционера , свечи новые , масло в двигателе и фильтра - новые , в коробке менять не стал , масло чистое , уровень на месте , коробка работает как новая . Немного требует внимание ходовка , но можно и так кататься . С документами все в порядке , нет никаких ограничений , могу присутствовать в ГАИ . Торга практически нет , цену ставлю адекватную , уже со всеми скидками . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять .