Nissan Liberty

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 178 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , два хозяина , пробег оригинал . Движок шепчет , коробка идеал , по кузову ни одной ржавчинки , салон прекрасный . На сиденьях , на фото , кажутся темные пятна , это тень , сиденья чистые . Машина эксплуатировалась мало , т. к. было небольшое ДТП , долгое время стояла , поэтому такой пробег . Сделано все хорошо , поврежденные детали менялись на контрактные , крашена не идеально , но хорошо . Резина новая , расходники заменены , также заменил подшипники в натяжном ролики , генераторе и компрессоре кондиционера , свечи новые , масло в двигателе и фильтра - новые , в коробке менять не стал , масло чистое , уровень на месте , коробка работает как новая . Немного требует внимание ходовка , но можно и так кататься . С документами все в порядке , нет никаких ограничений , могу присутствовать в ГАИ . Торга практически нет , цену ставлю адекватную , уже со всеми скидками . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт . Машины с ограничениями не предлагать , буду проверять .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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