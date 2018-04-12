Nissan Liberty

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 208 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Полный привод! Музыка, ц/з, двусторонняя сигнализация, камера заднего вида, эл. зеркала с регулировкой, гур, abs, airbag, холодильник, спорт и зимний режим, овердрайв, салон не прокурен, доводчик дверей, обычный автомат не вариатор, 7 мест, салон-трансформер. Недавно забрал машину из СТО, была произведена замена мотора с коробкой на контрактные с пробегом 68 тыс.км., мотор и коробка работают идеально! Старый мотор и коробку отдам на запчасти вместе с машиной.
Авто оформлено на меня!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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