Nissan Liberty
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 208 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Полный привод! Музыка, ц/з, двусторонняя сигнализация, камера заднего вида, эл. зеркала с регулировкой, гур, abs, airbag, холодильник, спорт и зимний режим, овердрайв, салон не прокурен, доводчик дверей, обычный автомат не вариатор, 7 мест, салон-трансформер. Недавно забрал машину из СТО, была произведена замена мотора с коробкой на контрактные с пробегом 68 тыс.км., мотор и коробка работают идеально! Старый мотор и коробку отдам на запчасти вместе с машиной.
Авто оформлено на меня!
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