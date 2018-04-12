Nissan Liberty Дата публикации: 16.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 208 тыс. км Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Круиз-контроль Легкосплавные диски Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Полный привод! Музыка, ц/з, двусторонняя сигнализация, камера заднего вида, эл. зеркала с регулировкой, гур, abs, airbag, холодильник, спорт и зимний режим, овердрайв, салон не прокурен, доводчик дверей, обычный автомат не вариатор, 7 мест, салон-трансформер. Недавно забрал машину из СТО, была произведена замена мотора с коробкой на контрактные с пробегом 68 тыс.км., мотор и коробка работают идеально! Старый мотор и коробку отдам на запчасти вместе с машиной.

Авто оформлено на меня!