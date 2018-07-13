Nissan Laurel Дата публикации: 13.07.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 288 тыс. км Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Холмская, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Легкосплавные диски Электропривод зеркал

Описание

Продам nissan laurel c33 кузов хард топ(нет средней стойки, двери без арок), подвеска многорычажка, салон велюр, в хорошем состоянии, предыдущий владелец курил по этому на водительском сиденье есть прокурки, 15 колёса nissan, машину купил 22 июля 2016 года, мотор контракт прошёл по японии 40тыс.км и по россии 40 тыс.км, выхлоп переварен на 63 трубу(все банки сохранены), заменён бензобак, насос топливный, заменены замки частично (остатки отдам) задняя подвеска на полиуретане вся, заменил передние стойки, рулевую рейку, передние рычаги тоже на полиуретане, заменил лобовое стекло, так же есть заднее стекло с рабочим подогревом(отдам в придачу), антена выдвигается работает, отдам кучу мелочёвки которая есть, кондиционер есть, купил компрессор контракт но его заклинело, по этому имеются 2 компрессора, под восстановление. Причина продажи:скоро в армию, от машины не избавляюсь.