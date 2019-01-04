Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Надежда

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2012

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