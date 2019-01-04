Nissan Juke

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 77,6 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Надежда

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик света

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Juke

Nissan Juke

Подержанная, пробег 62,145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

699 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 92,5 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

600 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 82,833 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

690 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Juke

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 160,011 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

665 тыс. руб.

Land Rover Freelander

Подержанная, пробег 282 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

670 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 167,08 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

710 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале