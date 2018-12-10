Nissan Juke

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик света

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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