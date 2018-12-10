Nissan Juke
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик света
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.