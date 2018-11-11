Nissan Juke

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 104,65 тыс. км

Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Juke

Nissan Juke

Подержанная, пробег 45 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

690 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 125 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

655 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 74,79 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

705 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Juke

Peugeot 4007

Подержанная, пробег 196 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

540 тыс. руб.

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 58 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале