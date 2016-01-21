Nissan Juke

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 625 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Juke

Nissan Juke

Подержанная, пробег 98,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

594 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 69 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 7 тыс. км.
Ростовская область, Новочеркасск

740 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Juke

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

730 тыс. руб.

Peugeot 4007

Подержанная, пробег 156 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

640 тыс. руб.

Opel Mokka

Подержанная, пробег 65,416 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

660 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале