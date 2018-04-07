Продаю Ниссан Жук 2012 г . Климат-контроль, управление режимами двигателя, круиз-контроль, 6 динамиков!

Имя: Павел

Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2012

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.