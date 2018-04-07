Nissan Juke
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 107,2 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
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Описание
Продаю Ниссан Жук 2012 г . Климат-контроль, управление режимами двигателя, круиз-контроль, 6 динамиков!
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