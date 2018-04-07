Nissan Juke

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 107,2 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Продаю Ниссан Жук 2012 г . Климат-контроль, управление режимами двигателя, круиз-контроль, 6 динамиков!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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