Nissan Juke Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 69 тыс. км Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алиса Телефон:

Описание

Название комплектации 1.6 CVT 2WD LE. Три режима езды: нормальный, экономичный, спортивный. Средний условный расход топлива: город, л/100 км 8.3, шоссе, л/100 км 5.2

Объем топливного бака, 46 л. Подвеска передняя - Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон. Задняя подвеска - Полузависимая, торсионная балка.

Передние тормоза - Дисковые вентилируемые. Задние тормоза - Дисковые. Датчик наружной температуры. Вертикальная регулировка руля. Управление аудиосистемой на руле. Кнопка запуска двигателя. Бесключевой доступ. Цветной многофункциональный дисплей. Спортивные сиденья. Регулировка передних сидений. Регулировка водительского сидения по высоте. Разделительный подлокотник спереди. Карманы на спинках передних сидений. Второй ряд сидений (складываемый в пропорции 60:40 в ровный пол). Крепление ISOFIX. Активный подголовник. Натяжитель ремней безопасности. Фиксатор ремней безопасности. Трехточечный ремень безопасности. Дополнительный стоп-сигнал. Функция "Проводи меня домой". Автоблокировка дверей при езде.

Я второй собственник по ПТС, эксплуатирую авто только я, 2 года, до меня ездила женщина (спокойная городская езда). Автомобиль юридически чист. Оригинальный ПТС,

Не участвовал в ДТП. Кузов в родной краске. Пробег реальный. Есть сервисная книжка. Своевременно обслуживался. Последнее обслуживание у Дилера Ключавто Ниссан в Адыгее. Пройдено ТО4 (большое ТО на 60 тыс.км: масло, все фильтры, приводной ремень, свечи, тормозная, проверка электорооборудования, ходовой, заменены втулки, тормозные диски и колодки почти новые, обновлено программное обеспечение блока управления коробкой). Автомобиль в идеальном техническом состоянии, идеальная ходовая часть, коробка работает без нареканий. Авто люблю, ухаживаю, все расходники менялись вовремя, моторное масло стабильно каждые 10 тыс.км, масло в АКПП меняла по рекоммендации на 65 тыс.км. Вложений не требует.

В салоне не курили. На авто установлено допоборудование: подлокотник-бардачок, накладки на порожки, сигнализация Старлайн с функцией автозапуска. Есть мультимедийное зеркало с видеорегистратором на 2 камеры (картинка спереди и сзади) на платформе Андроид. Полный комплект ключей и документов. Сейчас на зимней резине Данлоп (2ой сезон). Летняя резина Континенталь в комплекте.

Осмотр авто в районе ТРЦ Красная площадь (Автодеревня Ключавто или Магнит не доезжая до ул. Народной). Обмен не интересует. Перекупам просьба не беспокоить.