Nissan Juke

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Галина Анатольевна

Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Пробег 85 тыс. км. Второй хозяин.
На 83 тыс. км произведены:
- замена масла в двигателе:
- замена фильтров:
- замена вариатора;
- замена масла в коробке;
- замена аккумулятора.
Автомобиль удобный как в городских условиях, так и для поездок загород: легко парковаться и комфортно ездить по нашим дорогам.
При этом бензин расходуется экономно!
Супер удобная система "hands free" - телефон подключается по Bluetooth. Женщины оценят. Продаю, т. к. редко эксплуатирую (это вторая машина в семье). Техосмотр до 2019 года. Цена снижена, и действительна до конца марта 2018 г. Успейте купить по выгодной стоимости компактный кроссовер с изысканным дизайном! Звонить до 21-00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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