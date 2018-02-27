Nissan Juke Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 85 тыс. км Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Галина Анатольевна Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Пробег 85 тыс. км. Второй хозяин.

На 83 тыс. км произведены:

- замена масла в двигателе:

- замена фильтров:

- замена вариатора;

- замена масла в коробке;

- замена аккумулятора.

Автомобиль удобный как в городских условиях, так и для поездок загород: легко парковаться и комфортно ездить по нашим дорогам.

При этом бензин расходуется экономно!

Супер удобная система "hands free" - телефон подключается по Bluetooth. Женщины оценят. Продаю, т. к. редко эксплуатирую (это вторая машина в семье). Техосмотр до 2019 года. Цена снижена, и действительна до конца марта 2018 г. Успейте купить по выгодной стоимости компактный кроссовер с изысканным дизайном! Звонить до 21-00.