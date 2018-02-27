Nissan Juke Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 51 тыс. км Цена: 655 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном техническом состоянии,ничего делать не нужно все расходники поменяны. Ездит супруга. Хорошая комплектация: климат-контроль, круиз- контроль, электроусилитель руля, электропривод зеркал заднего вида, все электростеклоподъёмники, подогрев сидений, управление магнитолой на руле, громкая связь, бортовой компьютер,камера заднего вида, несколько настроек работы автомобиля (эконом, норм, спорт), ABS, система курсовой устойчивости, 8 подушек безопасности, противотуманные фары, омыватель фар, центральный замок с управлением на ключе, литые диски, резиновые коврики салона, летние тоже в придачу,защита картера,защитная сетка радиатора от камней, как говориться сел и поехал! Торг при осмотре!