Nissan Juke Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 64 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 65 тыс. км Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Фиолетовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии. ПТС оригинал, 1 хозяин, все ТО по регламенту, машина полностью обслужена, юридически чиста, без ограничений и обременений. Богатая комплектация: климат-контроль, мульти-руль, камера заднего вида, подогрев сидений и т. д. Стоит новая зимняя резина (R18).

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