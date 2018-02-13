Nissan Juke
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Фиолетовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном техническом состоянии. ПТС оригинал, 1 хозяин, все ТО по регламенту, машина полностью обслужена, юридически чиста, без ограничений и обременений. Богатая комплектация: климат-контроль, мульти-руль, камера заднего вида, подогрев сидений и т. д. Стоит новая зимняя резина (R18).
Обмен не интересен!
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