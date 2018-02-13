Nissan Juke

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Фиолетовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии. ПТС оригинал, 1 хозяин, все ТО по регламенту, машина полностью обслужена, юридически чиста, без ограничений и обременений. Богатая комплектация: климат-контроль, мульти-руль, камера заднего вида, подогрев сидений и т. д. Стоит новая зимняя резина (R18).
Обмен не интересен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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