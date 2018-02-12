Nissan Juke
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 133 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Приобреталась в дилера, заменены колодки передние и задние, свечи, масло фильтра в двигатели и вариаторе.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.