Nissan Juke

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 133 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Приобреталась в дилера, заменены колодки передние и задние, свечи, масло фильтра в двигатели и вариаторе.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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