Nissan Juke Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 74 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 80 тыс. км Цена: 590 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупали и обслуживали у официального дилера.Комплектация SE+доп.пакеты!

Движка, ходовка, коробка в отличном состоянии - вложений не требуют. Салон аккуратный, в идеале - как новый! ПТС оригинал, два ключа, сигнализация, сервисная книжка, Камера заднего хода, навигация! Клима-контроль. Три режима коробки (эконом, спорт и комфорт). Торг реальному покупателю! Салоны и площадки, прошу не беспокоить!