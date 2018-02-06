Nissan Juke

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупали и обслуживали у официального дилера.Комплектация SE+доп.пакеты!
Движка, ходовка, коробка в отличном состоянии - вложений не требуют. Салон аккуратный, в идеале - как новый! ПТС оригинал, два ключа, сигнализация, сервисная книжка, Камера заднего хода, навигация! Клима-контроль. Три режима коробки (эконом, спорт и комфорт). Торг реальному покупателю! Салоны и площадки, прошу не беспокоить!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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