Nissan Juke
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 590 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Покупали и обслуживали у официального дилера.Комплектация SE+доп.пакеты!
Движка, ходовка, коробка в отличном состоянии - вложений не требуют. Салон аккуратный, в идеале - как новый! ПТС оригинал, два ключа, сигнализация, сервисная книжка, Камера заднего хода, навигация! Клима-контроль. Три режима коробки (эконом, спорт и комфорт). Торг реальному покупателю! Салоны и площадки, прошу не беспокоить!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.