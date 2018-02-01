Nissan Juke
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 675 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС-оригинал. Один хозяин. Без ДТП, подкрасов и т. д, весь в родной краске. Стекла родные, лобовое без сколов и трещин. Обслуживался у дилера, отметки в сервисной книге. Торг, символический у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.