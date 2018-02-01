Nissan Juke Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 71 тыс. км Цена: 675 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС-оригинал. Один хозяин. Без ДТП, подкрасов и т. д, весь в родной краске. Стекла родные, лобовое без сколов и трещин. Обслуживался у дилера, отметки в сервисной книге. Торг, символический у капота.

