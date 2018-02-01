Nissan Juke

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 78,5 тыс. км

Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся автомобиль в отличном состояние, как внешне так и в техническом плане, мы вторые хозяева!Все железо родное. Все стекла родные, включая лобовое. Двигатель коробка работают отлично, по ходовой ничего не гремит не стучи. ПТС - оригинальный. Комплектация хорошая, Круиз контроль, мультируль в кожаном исполнение, 4 стеклоподъёмника, омыватели фар, подогревы сидений, Полный электропакет. AUX, USB, MP3. 3 Режима работы двигателя Sport, Econom, normal. Адекватный торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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