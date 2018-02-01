Nissan Juke Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 78,5 тыс. км Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся автомобиль в отличном состояние, как внешне так и в техническом плане, мы вторые хозяева!Все железо родное. Все стекла родные, включая лобовое. Двигатель коробка работают отлично, по ходовой ничего не гремит не стучи. ПТС - оригинальный. Комплектация хорошая, Круиз контроль, мультируль в кожаном исполнение, 4 стеклоподъёмника, омыватели фар, подогревы сидений, Полный электропакет. AUX, USB, MP3. 3 Режима работы двигателя Sport, Econom, normal. Адекватный торг!