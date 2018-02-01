Nissan Juke
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 78,5 тыс. км
Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся автомобиль в отличном состояние, как внешне так и в техническом плане, мы вторые хозяева!Все железо родное. Все стекла родные, включая лобовое. Двигатель коробка работают отлично, по ходовой ничего не гремит не стучи. ПТС - оригинальный. Комплектация хорошая, Круиз контроль, мультируль в кожаном исполнение, 4 стеклоподъёмника, омыватели фар, подогревы сидений, Полный электропакет. AUX, USB, MP3. 3 Режима работы двигателя Sport, Econom, normal. Адекватный торг!
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