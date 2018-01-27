Nissan Juke

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 26,16 тыс. км

Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородНовороссийск, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8617) 30-63-90

Описание

Ограниченная спецверсия: SHIRO.
Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Juke

Nissan Juke

Подержанная, пробег 36,056 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

550 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

597 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 40,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

619 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Juke

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 179,059 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

845 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 100,945 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

770 тыс. руб.

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 237 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале