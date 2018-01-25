Nissan Juke

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 113 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние хорошее, не битая. Полный электро-пакет, климат-контроль, круиз-контроль. Перекупвщиков просьба не беспокоить, в помощи продажи не нуждаюсь, обмен не предлагать. звонить с 8- 18 часов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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