Nissan Juke
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 113 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние хорошее, не битая. Полный электро-пакет, климат-контроль, круиз-контроль. Перекупвщиков просьба не беспокоить, в помощи продажи не нуждаюсь, обмен не предлагать. звонить с 8- 18 часов.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.