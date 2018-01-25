Nissan Juke Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 113 тыс. км Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние хорошее, не битая. Полный электро-пакет, климат-контроль, круиз-контроль. Перекупвщиков просьба не беспокоить, в помощи продажи не нуждаюсь, обмен не предлагать. звонить с 8- 18 часов.