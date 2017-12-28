Nissan Juke

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 45 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Ивлита

Телефон:

Описание

Только в надежные руки,продаю своего ненаглядного жучка,обстоятельства заставили с ней расстаться,уезжаю заграницу,срочно нужны деньги!машина декабря 12 года,в эксплотации с 13 года, лимитированная серия,сборка Великобритания,ПТС оригинал,пробег родной 100 %,технически все исправно,комплектация предполная,машина была куплена за наличку и очень бережно использовала,состояние нового автомобиля,салон чистый и ухоженный,машина-мечта,я артистка,у меня свое шоу на роликах,была полуфиналисткой программы минуты славы на первом канале,своим увлечением накопила на эту машину,поэтому и слежу за ней,как за ребенком!в ней все продумано до мелочей,есть все,для комфорта: все стеклоподъемники электрические,камера заднего вида,климат контроль,подогрев сидений, литые диски R17,акустическая система на 6 колонок с шикарным , глубоким звучание,также есть громкая связь ,3 режима езды (eco,normal и sport) и еще много приятностей, которые не оставят вас равнодушными!дарю комплект зимней резины, а также заверяю,что все расходники заменены,стоят новые колодки и свежее масло,никаких вложеий,садись и катайся,машину очень полюбила,и отдам только хорошим людям, перекупов прошу не беспокоить!Хорошим покупателям-хорошая скидка!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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