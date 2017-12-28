Nissan Juke Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 45 тыс. км Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Ивлита Телефон:

Описание

Только в надежные руки,продаю своего ненаглядного жучка,обстоятельства заставили с ней расстаться,уезжаю заграницу,срочно нужны деньги!машина декабря 12 года,в эксплотации с 13 года, лимитированная серия,сборка Великобритания,ПТС оригинал,пробег родной 100 %,технически все исправно,комплектация предполная,машина была куплена за наличку и очень бережно использовала,состояние нового автомобиля,салон чистый и ухоженный,машина-мечта,я артистка,у меня свое шоу на роликах,была полуфиналисткой программы минуты славы на первом канале,своим увлечением накопила на эту машину,поэтому и слежу за ней,как за ребенком!в ней все продумано до мелочей,есть все,для комфорта: все стеклоподъемники электрические,камера заднего вида,климат контроль,подогрев сидений, литые диски R17,акустическая система на 6 колонок с шикарным , глубоким звучание,также есть громкая связь ,3 режима езды (eco,normal и sport) и еще много приятностей, которые не оставят вас равнодушными!дарю комплект зимней резины, а также заверяю,что все расходники заменены,стоят новые колодки и свежее масло,никаких вложеий,садись и катайся,машину очень полюбила,и отдам только хорошим людям, перекупов прошу не беспокоить!Хорошим покупателям-хорошая скидка!