Nissan Juke

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 56 тыс. км

Цена: 598,5 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8652) 56-87-55

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Документы в порядке. 1 собственник.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях. Возможен торг, обмен!!!
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Juke

Nissan Juke

Подержанная, пробег 64,1 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

617 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 76 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

650 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 91,137 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

675 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Juke

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 67,796 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

620 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

630 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 90,683 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

740 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале