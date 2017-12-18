Nissan Juke
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 56 тыс. км
Цена: 598,5 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серый
Информация о владельце
|Город
|Ставрополь, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (8652) 56-87-55
Описание
Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Документы в порядке. 1 собственник.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях. Возможен торг, обмен!!!
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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