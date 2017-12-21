Nissan Figaro
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Кабриолет
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Любовь
Телефон:
Описание
Эксклюзивная модель, выпущен на юбилейном выпуске Ниссан в ограниченном количестве. Абхазские номера.
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