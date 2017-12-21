Nissan Figaro

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Кабриолет

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Любовь

Телефон:

Описание

Эксклюзивная модель, выпущен на юбилейном выпуске Ниссан в ограниченном количестве. Абхазские номера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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