Nissan Cube Дата публикации: 17.08.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 285 тыс. км Цена: 163 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Синий Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: кассетная магнитола Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , три хозяина и все с Армавира . ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ . НЕ БИТА , НЕ КРАШЕНА , за исключением черной полосы внизу ( были царапины об бордюры ) , кузов не кривой , не косой , все зазоры аккуратные . На капоте есть сколы ( постарался сделать фото ), есть пару мелких жучков . Салон чистый и приятный . На фото , на сиденьях , черные полосы - это не грязь , это тень . Резина зимняя , передняя идеальная , задняя на пару месяцев , летней нету . Теперь тех. состояние : двигатель заменен , работает прекрасно , масло поменяно . АКПП ( НЕ ВАРИАТОР ) после ремонта , работает также прекрасно , масло поменяно . ABS , кондиционер и т. д. : ВСЕ РАБОТАЕТ . По ходовке : если ехать по сильной гравийке , то немного что- то где- то тарахтит , не сильно . Теперь самое интересное , в эту цену входит запасной двигатель , со всем навесным ( кроме стартера и топливной рампы ) , цену можно посмотреть в интернете , продается все вместе . Торг ОЧЕНЬ маленький , цену поставил среднюю ( да еще с запасным двигателем ) . Также рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 130 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( АКПП , двигатель ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно отправлять на почту , с телефоном или с ссылкой .