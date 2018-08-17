Nissan Cube
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 285 тыс. км
Цена: 163 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: кассетная магнитола
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
ПТС оригинал , три хозяина и все с Армавира . ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ . НЕ БИТА , НЕ КРАШЕНА , за исключением черной полосы внизу ( были царапины об бордюры ) , кузов не кривой , не косой , все зазоры аккуратные . На капоте есть сколы ( постарался сделать фото ), есть пару мелких жучков . Салон чистый и приятный . На фото , на сиденьях , черные полосы - это не грязь , это тень . Резина зимняя , передняя идеальная , задняя на пару месяцев , летней нету . Теперь тех. состояние : двигатель заменен , работает прекрасно , масло поменяно . АКПП ( НЕ ВАРИАТОР ) после ремонта , работает также прекрасно , масло поменяно . ABS , кондиционер и т. д. : ВСЕ РАБОТАЕТ . По ходовке : если ехать по сильной гравийке , то немного что- то где- то тарахтит , не сильно . Теперь самое интересное , в эту цену входит запасной двигатель , со всем навесным ( кроме стартера и топливной рампы ) , цену можно посмотреть в интернете , продается все вместе . Торг ОЧЕНЬ маленький , цену поставил среднюю ( да еще с запасным двигателем ) . Также рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 130 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( АКПП , двигатель ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно отправлять на почту , с телефоном или с ссылкой .
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