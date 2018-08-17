Nissan Cube

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 285 тыс. км

Цена: 163 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: кассетная магнитола

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , три хозяина и все с Армавира . ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ . НЕ БИТА , НЕ КРАШЕНА , за исключением черной полосы внизу ( были царапины об бордюры ) , кузов не кривой , не косой , все зазоры аккуратные . На капоте есть сколы ( постарался сделать фото ), есть пару мелких жучков . Салон чистый и приятный . На фото , на сиденьях , черные полосы - это не грязь , это тень . Резина зимняя , передняя идеальная , задняя на пару месяцев , летней нету . Теперь тех. состояние : двигатель заменен , работает прекрасно , масло поменяно . АКПП ( НЕ ВАРИАТОР ) после ремонта , работает также прекрасно , масло поменяно . ABS , кондиционер и т. д. : ВСЕ РАБОТАЕТ . По ходовке : если ехать по сильной гравийке , то немного что- то где- то тарахтит , не сильно . Теперь самое интересное , в эту цену входит запасной двигатель , со всем навесным ( кроме стартера и топливной рампы ) , цену можно посмотреть в интернете , продается все вместе . Торг ОЧЕНЬ маленький , цену поставил среднюю ( да еще с запасным двигателем ) . Также рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 130 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( АКПП , двигатель ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно отправлять на почту , с телефоном или с ссылкой .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Cube

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале