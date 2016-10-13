Nissan Clipper

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2014

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 660 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Датчик света

Описание

Nissan NV100 Clipper, 2014 год
Двигатель: бензин, 0.7 л
Мощность: 49 л.с.49 л.с.
Трансмиссия: автомат
Привод: задний
Цвет: серебристый
Пробег по России: без пробега
Пробег, км: 98000
Руль: правый
Поколение: 2 поколение
Номер кузова: DR64V
Есть подробный видео обзор данной машины.
Ссылку на ютуб можем направить на вотс апп!
Авто находится во Владивостоке, цена указана с доставкой до Краснодара.
Продаётся от компании,заключается договор с компанией на покупку и договор купли-продажи

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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