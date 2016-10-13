Nissan Clipper Дата публикации: 2.06.19 Просмотров объявления: 22

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2014 Пробег: 98 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 660 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Датчик света

Описание

Nissan NV100 Clipper, 2014 год

Двигатель: бензин, 0.7 л

Мощность: 49 л.с.49 л.с.

Трансмиссия: автомат

Привод: задний

Цвет: серебристый

Пробег по России: без пробега

Пробег, км: 98000

Руль: правый

Поколение: 2 поколение

Номер кузова: DR64V

Есть подробный видео обзор данной машины.

Ссылку на ютуб можем направить на вотс апп!

Авто находится во Владивостоке, цена указана с доставкой до Краснодара.

Продаётся от компании,заключается договор с компанией на покупку и договор купли-продажи