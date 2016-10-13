Nissan Clipper
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2014
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 660 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Датчик света
Описание
Nissan NV100 Clipper, 2014 год
Двигатель: бензин, 0.7 л
Мощность: 49 л.с.49 л.с.
Трансмиссия: автомат
Привод: задний
Цвет: серебристый
Пробег по России: без пробега
Пробег, км: 98000
Руль: правый
Поколение: 2 поколение
Номер кузова: DR64V
Есть подробный видео обзор данной машины.
Ссылку на ютуб можем направить на вотс апп!
Авто находится во Владивостоке, цена указана с доставкой до Краснодара.
Продаётся от компании,заключается договор с компанией на покупку и договор купли-продажи
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