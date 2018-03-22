Nissan Cefiro

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Григорий

Телефон:

Описание

В хорошем состоянии, владею 7 лет,приборка оптитрон, салон велюр, пеп,климат однозонный холодит и греет отлично, АКПП "зима-спорт"режимы,водительское сиденье с электроприводом,сигналка с автозапуском,датчик света,все менялось и делалось своевременно,заменена КПП на контрактную,шрусы,акб новый,датчики,есть недостатки по кузову (на фото видно)не влияющие на езду.убедительная просьба с вопросами за копеешную цену прямо сейчас не писать и не звонить.цена на две недели

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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