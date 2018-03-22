Nissan Cefiro
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Григорий
Описание
В хорошем состоянии, владею 7 лет,приборка оптитрон, салон велюр, пеп,климат однозонный холодит и греет отлично, АКПП "зима-спорт"режимы,водительское сиденье с электроприводом,сигналка с автозапуском,датчик света,все менялось и делалось своевременно,заменена КПП на контрактную,шрусы,акб новый,датчики,есть недостатки по кузову (на фото видно)не влияющие на езду.убедительная просьба с вопросами за копеешную цену прямо сейчас не писать и не звонить.цена на две недели
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