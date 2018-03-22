Nissan Cefiro Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 240 тыс. км Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Григорий Телефон:

Описание

В хорошем состоянии, владею 7 лет,приборка оптитрон, салон велюр, пеп,климат однозонный холодит и греет отлично, АКПП "зима-спорт"режимы,водительское сиденье с электроприводом,сигналка с автозапуском,датчик света,все менялось и делалось своевременно,заменена КПП на контрактную,шрусы,акб новый,датчики,есть недостатки по кузову (на фото видно)не влияющие на езду.убедительная просьба с вопросами за копеешную цену прямо сейчас не писать и не звонить.цена на две недели