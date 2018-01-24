Nissan Cedric

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Полностью на ходу. Двигатель масло не ест, работает ровно. Коробка переключается без пинков и рывков Собственник! Дополнительная информация по тел. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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