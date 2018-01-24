Nissan Cedric
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Полностью на ходу. Двигатель масло не ест, работает ровно. Коробка переключается без пинков и рывков Собственник! Дополнительная информация по тел. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.