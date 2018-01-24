Nissan Cedric Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 160 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Полностью на ходу. Двигатель масло не ест, работает ровно. Коробка переключается без пинков и рывков Собственник! Дополнительная информация по тел. Торг.