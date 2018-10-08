Nissan Bluebird

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 440 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Курганинск, Краснодарский край

Имя: СВЕТЛАНА

Телефон:

Комплектация

Усилитель рулевого управления: гидро

Описание

Машина в хорошем состоянии, на ходу,центральный замок, резина новая.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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