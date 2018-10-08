Nissan Bluebird
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 440 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Курганинск, Краснодарский край
Имя: СВЕТЛАНА
Телефон:
Комплектация
Усилитель рулевого управления: гидро
Описание
Машина в хорошем состоянии, на ходу,центральный замок, резина новая.
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