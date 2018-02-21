Nissan Bluebird Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 200 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

Всё в порядке и всё работает, внешне на фото видно. Обмен не предлагать. В автосалоны не поставлю.