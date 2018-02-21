Nissan Bluebird
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Василий
Телефон:
Описание
Всё в порядке и всё работает, внешне на фото видно. Обмен не предлагать. В автосалоны не поставлю.
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