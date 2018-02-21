Nissan Bluebird

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Всё в порядке и всё работает, внешне на фото видно. Обмен не предлагать. В автосалоны не поставлю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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