Nissan Bluebird

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1986

Пробег: 50,999 тыс. км

Цена: 25 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 20 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серо-зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Хорошое состояние технически .по кузову есть не дочеты . Документы есть машина на ходу .торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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