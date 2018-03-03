Nissan Bluebird
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1986
Пробег: 50,999 тыс. км
Цена: 25 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 20 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серо-зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Хорошое состояние технически .по кузову есть не дочеты . Документы есть машина на ходу .торг
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.