Nissan Bluebird
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 47,333 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Техническое состояние хорошее. По кузову ниссановские проблемы - арки и крылья перед. Пороги заменены. Подвеска перед новая. Расход город 10-12 трасса 8-9. Привод полный постоянный. По электрике все работает включая кондер и обогрев зоны дворников(стекло лоб. родное) музыка простая. Сигналка с автозапуском есть, но брелок разбит (работает). Обмен не интересен вообще. Только продажа! Все вопросы задавайте здесь, отвечу всем.
P.S.: Извиняюсь за грязь, нет времени помыть. Цена без торга
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.