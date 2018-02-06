Nissan Bluebird Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 47,333 тыс. км Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Техническое состояние хорошее. По кузову ниссановские проблемы - арки и крылья перед. Пороги заменены. Подвеска перед новая. Расход город 10-12 трасса 8-9. Привод полный постоянный. По электрике все работает включая кондер и обогрев зоны дворников(стекло лоб. родное) музыка простая. Сигналка с автозапуском есть, но брелок разбит (работает). Обмен не интересен вообще. Только продажа! Все вопросы задавайте здесь, отвечу всем.

P.S.: Извиняюсь за грязь, нет времени помыть. Цена без торга