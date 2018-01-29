Nissan Bluebird

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2002

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Техническое состояние отличное, все работает, крутится, холодит, греет, не гремит не пыхтит, езжу каждый день, по кузову видно все на фото. Обмен на универсал или хетчбэк.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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