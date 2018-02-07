Nissan Avenir

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

АКПП (обычный автомат, не вариатор), двигатель чувствует себя прекрасно, ходовка живая ничего не стучит, по кузову есть мелкие косяки(на фото). Мною установлено ГБО 4-поколение (без регистрации) оставлю за отдельную плату. в комплекте летняя резина (откатала один сезон), радар детектор. Рассмотрю варианты обмена на более дешевую+ваша доплата, либо на два авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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