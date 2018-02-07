Nissan Avenir
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
АКПП (обычный автомат, не вариатор), двигатель чувствует себя прекрасно, ходовка живая ничего не стучит, по кузову есть мелкие косяки(на фото). Мною установлено ГБО 4-поколение (без регистрации) оставлю за отдельную плату. в комплекте летняя резина (откатала один сезон), радар детектор. Рассмотрю варианты обмена на более дешевую+ваша доплата, либо на два авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.