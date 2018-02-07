Nissan Avenir Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 32 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 160 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

АКПП (обычный автомат, не вариатор), двигатель чувствует себя прекрасно, ходовка живая ничего не стучит, по кузову есть мелкие косяки(на фото). Мною установлено ГБО 4-поколение (без регистрации) оставлю за отдельную плату. в комплекте летняя резина (откатала один сезон), радар детектор. Рассмотрю варианты обмена на более дешевую+ваша доплата, либо на два авто.