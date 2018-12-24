Nissan Almera Classic

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1596 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Алина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Без аварий, не битая, Состояние хорошее, за исключением царапин по кузову

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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