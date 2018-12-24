Nissan Almera Classic Дата публикации: 5.02.19 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 95 тыс. км Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1596 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Алина Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Без аварий, не битая, Состояние хорошее, за исключением царапин по кузову