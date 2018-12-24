Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1596 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Алина
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Без аварий, не битая, Состояние хорошее, за исключением царапин по кузову
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