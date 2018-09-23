Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серо-зеленый
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Максим
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в нормальном состоянии, краска родная, зимние шины в комплекте, ПТС оригинал, хозяин один
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