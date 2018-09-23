Nissan Almera Classic Дата публикации: 9.10.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 93 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серо-зеленый Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Максим Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в нормальном состоянии, краска родная, зимние шины в комплекте, ПТС оригинал, хозяин один