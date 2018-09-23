Nissan Almera Classic

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серо-зеленый

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Максим

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в нормальном состоянии, краска родная, зимние шины в комплекте, ПТС оригинал, хозяин один

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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