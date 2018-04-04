2012 г,107 л. с кондюк ,Эл. стеклоподъёмники, музыка-все работает, двигатель- коробка-ходовая-все отлично-новое сцепление! Звоните по торгуемся!

Имя: Олег

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2012

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