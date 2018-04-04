Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 77,8 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
2012 г,107 л. с кондюк ,Эл. стеклоподъёмники, музыка-все работает, двигатель- коробка-ходовая-все отлично-новое сцепление! Звоните по торгуемся!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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