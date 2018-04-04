Nissan Almera Classic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 77,8 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

2012 г,107 л. с кондюк ,Эл. стеклоподъёмники, музыка-все работает, двигатель- коробка-ходовая-все отлично-новое сцепление! Звоните по торгуемся!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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