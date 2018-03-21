Nissan Almera Classic Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 191 тыс. км Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владислав Телефон:

Описание

Не битый. Не красился. Двигатель масло не расходует. АКПП переключает без рывков. Все эл. стеклоподьемники. Подогрев сидений, зеркал. Все стекла родные.