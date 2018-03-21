Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 191 тыс. км
Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владислав
Телефон:
Описание
Не битый. Не красился. Двигатель масло не расходует. АКПП переключает без рывков. Все эл. стеклоподьемники. Подогрев сидений, зеркал. Все стекла родные.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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