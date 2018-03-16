Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Авто с салона в одних руках, по ПТС второй хозяин, изначально была оформлена на отца. Сигнализация с автозапуском. Двигатель, электрика, ходовая часть – все работает, вложений не требует. Пробег реальный, любые проверки приветствуются. Салон чистый, в машине никогда не курили. Ни одной крашеной детали, легкие недочеты по кузову ввиду возраста. Задняя правая дверь имеет царапину, на фото видно. Отдам в хорошие руки вместе с удобным багажником на крышу. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Торг у капота.
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