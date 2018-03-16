Nissan Almera Classic Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 70 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Авто с салона в одних руках, по ПТС второй хозяин, изначально была оформлена на отца. Сигнализация с автозапуском. Двигатель, электрика, ходовая часть – все работает, вложений не требует. Пробег реальный, любые проверки приветствуются. Салон чистый, в машине никогда не курили. Ни одной крашеной детали, легкие недочеты по кузову ввиду возраста. Задняя правая дверь имеет царапину, на фото видно. Отдам в хорошие руки вместе с удобным багажником на крышу. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Торг у капота.