Nissan Almera Classic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Авто с салона в одних руках, по ПТС второй хозяин, изначально была оформлена на отца. Сигнализация с автозапуском. Двигатель, электрика, ходовая часть – все работает, вложений не требует. Пробег реальный, любые проверки приветствуются. Салон чистый, в машине никогда не курили. Ни одной крашеной детали, легкие недочеты по кузову ввиду возраста. Задняя правая дверь имеет царапину, на фото видно. Отдам в хорошие руки вместе с удобным багажником на крышу. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Almera Classic

Nissan Almera Classic

Подержанная, пробег 259,39 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

280 тыс. руб.

Nissan Almera Classic

Подержанная, пробег 179 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

355 тыс. руб.

Nissan Almera Classic

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

245 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Almera Classic

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 151 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

320 тыс. руб.

Mercedes-Benz S

Подержанная, пробег 999,999 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 126 тыс. км.
Краснодарский край, Кореновск

305 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале