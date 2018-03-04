Nissan Almera Classic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Собственник! По документам авто 2008 г, куплен был в 2009 г. Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел и поехал, работает всё что должно работать, ходовка не гремит, двигатель цепной, надёжный, клапана не гнёт, масло не ест, кузов без ржавчины, внешне очень достойно выглядит, салон тоже в полном порядке, кондиционера нету! Очень быстрое и надёжное авто! Любые проверки за ваш счёт, продажа авто только с переоформлением в ГАИ на нового собственника, что бы и вы, и я были спокойны! Продажа в кредит, либо в рассрочку не рассматривается, перекупы тоже мимо! Торг минимальный!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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