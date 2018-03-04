Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Собственник! По документам авто 2008 г, куплен был в 2009 г. Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел и поехал, работает всё что должно работать, ходовка не гремит, двигатель цепной, надёжный, клапана не гнёт, масло не ест, кузов без ржавчины, внешне очень достойно выглядит, салон тоже в полном порядке, кондиционера нету! Очень быстрое и надёжное авто! Любые проверки за ваш счёт, продажа авто только с переоформлением в ГАИ на нового собственника, что бы и вы, и я были спокойны! Продажа в кредит, либо в рассрочку не рассматривается, перекупы тоже мимо! Торг минимальный!
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