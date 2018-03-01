Nissan Almera Classic Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 107 тыс. км Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Редкая комплектация для этой модели, своевременное ТО, машина местная, бережная эксплуатация, без ДТП, сел и поехал.

Кондиционер, обогрев зоны дворников, управление музыкой на руле, в салоне не курили, торг при осмотре. Классический автомат с зимним режимом эксплуатации. Камера заднего вида. Подогрев передних сидений. Обогрев зеркал. Подушки безопасности.

Перекупы прошу не тратить время.