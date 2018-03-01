Nissan Almera Classic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Редкая комплектация для этой модели, своевременное ТО, машина местная, бережная эксплуатация, без ДТП, сел и поехал.
Кондиционер, обогрев зоны дворников, управление музыкой на руле, в салоне не курили, торг при осмотре. Классический автомат с зимним режимом эксплуатации. Камера заднего вида. Подогрев передних сидений. Обогрев зеркал. Подушки безопасности.
Перекупы прошу не тратить время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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