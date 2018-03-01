Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Редкая комплектация для этой модели, своевременное ТО, машина местная, бережная эксплуатация, без ДТП, сел и поехал.
Кондиционер, обогрев зоны дворников, управление музыкой на руле, в салоне не курили, торг при осмотре. Классический автомат с зимним режимом эксплуатации. Камера заднего вида. Подогрев передних сидений. Обогрев зеркал. Подушки безопасности.
Перекупы прошу не тратить время.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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