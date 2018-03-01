Nissan Almera Classic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 160,711 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. ПТС оригинал выдан в январе 2009 г., начало эксплуатации март 2009 г. Два хозяина. Есть сервисная книжка со всеми отметками, заказ наряды.Пробег соответственно родной. Кузов без повреждений царапин вмятин нет. В авариях не была вся целая. Салон не прокуренный, без царапин и потертостей. Комплектация:кондиционер, передние стекло подъемники,подогрев сидений, электро зеркала с подогревом, корректор фар. За машину не стыдно.
Любые ваши проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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