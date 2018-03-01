Nissan Almera Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 160,711 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Авто в отличном состоянии. ПТС оригинал выдан в январе 2009 г., начало эксплуатации март 2009 г. Два хозяина. Есть сервисная книжка со всеми отметками, заказ наряды.Пробег соответственно родной. Кузов без повреждений царапин вмятин нет. В авариях не была вся целая. Салон не прокуренный, без царапин и потертостей. Комплектация:кондиционер, передние стекло подъемники,подогрев сидений, электро зеркала с подогревом, корректор фар. За машину не стыдно.
Любые ваши проверки.
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