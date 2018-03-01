Nissan Almera Classic Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 160,711 тыс. км Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. ПТС оригинал выдан в январе 2009 г., начало эксплуатации март 2009 г. Два хозяина. Есть сервисная книжка со всеми отметками, заказ наряды.Пробег соответственно родной. Кузов без повреждений царапин вмятин нет. В авариях не была вся целая. Салон не прокуренный, без царапин и потертостей. Комплектация:кондиционер, передние стекло подъемники,подогрев сидений, электро зеркала с подогревом, корректор фар. За машину не стыдно.

Любые ваши проверки.