Nissan Almera Classic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 153 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем состоянии. Имеются жизненные коцки. По коробки и двигателю нареканий нет. Реальному покупателю торг возле капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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