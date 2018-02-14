Nissan Almera Classic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 153 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии. Имеются жизненные коцки. По коробки и двигателю нареканий нет. Реальному покупателю торг возле капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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