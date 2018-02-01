Nissan Almera Classic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 163 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю отличный автомобиль Nissan Almera Classic, 2007 декабрь, эксплуатация с 2008, без ДТП вся в родной краске, машина работает без нареканий, двигатель работает ровно, коробка работает без нарекания, ходовая не стучит, стоит ксенон в туманках, автозапуск. Отличный шустрый автомобиль. За машину не стыдно, торг на месте.
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