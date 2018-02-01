Nissan Almera Classic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 163 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль Nissan Almera Classic, 2007 декабрь, эксплуатация с 2008, без ДТП вся в родной краске, машина работает без нареканий, двигатель работает ровно, коробка работает без нарекания, ходовая не стучит, стоит ксенон в туманках, автозапуск. Отличный шустрый автомобиль. За машину не стыдно, торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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