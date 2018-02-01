Nissan Almera Classic Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 61 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 163 тыс. км Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль Nissan Almera Classic, 2007 декабрь, эксплуатация с 2008, без ДТП вся в родной краске, машина работает без нареканий, двигатель работает ровно, коробка работает без нарекания, ходовая не стучит, стоит ксенон в туманках, автозапуск. Отличный шустрый автомобиль. За машину не стыдно, торг на месте.