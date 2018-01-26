Nissan Almera Classic

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ниссан Альмера классик, превосходный автомобиль, как для новичов, так и для опытных водителей. Сборка Корея. Был куплен летом 2017. По двигателю, коробке нареканий нету. Масло не кушает, заменено сцепление, на зимней резине. Электрозеркала с обогревом. Кондиционер. Салонный фильтр. Сигнализация с автозапуском. Салон кожзам, чехлы. Парктроник, камера заднего вида, магнитола Пионер, сигнализация центральный замок. Электростеклоподъёмники, не прокуренный салон, ГАЗ форсуночный (баллон под запаску, оформленный). С вопросами "не бит, не крашен" отвечаю: смотрите сами, я не бил и не красил. Продаю такая какая есть. Торг, возможен равноценный обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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