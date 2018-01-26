Nissan Almera Classic
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Ниссан Альмера классик, превосходный автомобиль, как для новичов, так и для опытных водителей. Сборка Корея. Был куплен летом 2017. По двигателю, коробке нареканий нету. Масло не кушает, заменено сцепление, на зимней резине. Электрозеркала с обогревом. Кондиционер. Салонный фильтр. Сигнализация с автозапуском. Салон кожзам, чехлы. Парктроник, камера заднего вида, магнитола Пионер, сигнализация центральный замок. Электростеклоподъёмники, не прокуренный салон, ГАЗ форсуночный (баллон под запаску, оформленный). С вопросами "не бит, не крашен" отвечаю: смотрите сами, я не бил и не красил. Продаю такая какая есть. Торг, возможен равноценный обмен.
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