Nissan Almera

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2010

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1596 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Морозовск, Ростовская область

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Один хозяин бита на запчасти

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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