Один хозяин бита на запчасти

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Имя: Николай

Цена: 150 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2010

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