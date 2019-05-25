Nissan Almera
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2010
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1596 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Морозовск, Ростовская область
Имя: Николай
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Один хозяин бита на запчасти
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