Nissan Almera

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Almera

Nissan Almera

Подержанная, пробег 24,871 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

535 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 121 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

435 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

474 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Almera

Peugeot 308

Подержанная, пробег 129 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

320 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 118,717 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

355 тыс. руб.

Audi A8

Подержанная, пробег 150,163 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале