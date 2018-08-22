Nissan Almera

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 121 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Almera

Nissan Almera

Подержанная, пробег 32,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

570 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

474 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Almera

Ford Focus

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

496 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 175 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Ford Mondeo

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

503 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале