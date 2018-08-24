Nissan Almera

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 157,944 тыс. км

Цена: 374 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Almera

Nissan Almera

Подержанная, пробег 59 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

480 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 111,623 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 177 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

385 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Almera

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 79 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

395 тыс. руб.

Ford Fusion

Подержанная, пробег 172 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

285 тыс. руб.

Hyundai Sonata

Подержанная, пробег 266 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

325 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале