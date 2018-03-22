Nissan Almera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Павловская, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Срочно! В 2005 году пригнана из Германии. В России я 2ой владелец. Стеклоподъёмники передние, электро зеркала, кондиционер,гур, колеса р15, шипованая зимняя резина, салон чистый не прокуреный, не гнилая. Вся электрика работает, есть мелкие недочёты на кузове. Масло не жрёт, коробка работает отлично, двигатель работает ровно, очень экономичная расход по трассе 5 л смешанный цикл 6,5-7, машина ухоженная,не гремит в салоне не шумит, есть диагностическая карта. Остальное по телефону на фото. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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