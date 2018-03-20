Nissan Almera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 320 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

В машине все работает все что должно работать.Стоит хорошая акустика,сигналка с чип ключом. Ходовка вся перебрана,автомат не пинает,двигатель масло от замены до замены.Очень шустрый и экономичный автомобиль. Есть резина зимняя и летняя!Все вопросы по телефону! Хороший торг реальному покупателю. Перекупам не звонить (ПТС Дубликат). Осмотр в ст. Калининская!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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