Nissan Almera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 320 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
В машине все работает все что должно работать.Стоит хорошая акустика,сигналка с чип ключом. Ходовка вся перебрана,автомат не пинает,двигатель масло от замены до замены.Очень шустрый и экономичный автомобиль. Есть резина зимняя и летняя!Все вопросы по телефону! Хороший торг реальному покупателю. Перекупам не звонить (ПТС Дубликат). Осмотр в ст. Калининская!
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