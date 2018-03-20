Nissan Almera Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 320 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

В машине все работает все что должно работать.Стоит хорошая акустика,сигналка с чип ключом. Ходовка вся перебрана,автомат не пинает,двигатель масло от замены до замены.Очень шустрый и экономичный автомобиль. Есть резина зимняя и летняя!Все вопросы по телефону! Хороший торг реальному покупателю. Перекупам не звонить (ПТС Дубликат). Осмотр в ст. Калининская!