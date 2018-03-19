Nissan Almera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 206 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей Александрович
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Описание
Продаётся машинка в хорошем для своих лет техническом состояние. Торг.
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