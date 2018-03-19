Nissan Almera Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 206 тыс. км Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Александрович Телефон:

Описание

Продаётся машинка в хорошем для своих лет техническом состояние. Торг.