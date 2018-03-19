Nissan Almera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 206 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей Александрович

Телефон:

Описание

Продаётся машинка в хорошем для своих лет техническом состояние. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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